Визуальный тест, который поможет точно определить ваш психологический возраст

Ещё совсем недавно считалось, что у человека может быть только один возраст - биологический, соответствующий указанному в документах. Однако в последние десятилетия психологи все больше говорят о том, что на самом деле у всех нас есть как минимум два возраста. Помимо уже названного биологического, это возраст психологический, или, как его ещё называют, внутренний. По паспорту человек может быть пенсионером, а в глубине души - тинейджером, и наоборот. Кстати, не так давно ученые из США и Гонконга установили, что реальный возраст человека можно также установить… по состоянию его организма. По словам исследователей, на преждевременное старение организма влияют вредные привычки (например, курение в среднем прибавляет организму полтора года сверх уже прожитого), стресс (если человек чувствует себя несчастным, это прибавляет к его возрасту 1,65 года), одиночество (у людей, живущих без супруга или партнёра, к возрасту по документам прибавляется 0,59 года). Любопытно, что наличие хронических болезней прибавило к реальному возрасту всего полтора года.

Какой ваш реальный возраст? Кто вы в глубине души - зрелая личность, подросток или пенсионер? Проверьте себя с помощью нашего теста.