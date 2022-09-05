«Вий» и рядом не стоял: назван самый страшный советский фильм

Премьера фильма «Вий» в 1967 году шокировала зрителей СССР. История о студенте и панночке, разыгранная Леонидом Куравлевым и Натальей Варлей, пугала советских граждан, не привыкших к ужасам. Но выяснилось, что была и другая картина, которая могла превзойти «Вий» в борьбе за звание самого страшного фильма времен Советского Союза.

На исходе существования СССР, в 1990-м, силами уже разрушающейся студии «Молдова-фильм» был снят хоррор «Черная магия, или Свидание с дьяволом». Сюжет рассказывал о подростке-писаре, который обнаружил на чердаке книгу, в которой описывались способы вызова сатаны. С помощью этих заклинаний мальчик хотел помочь жителям своего села, умирающим от голода. Но он заболел и несколько дней пролежал в горячке.

Тогда сельчане взяли дело в свои руки: озлобленные и неграмотные люди не смогли прочитать нужные строки и обрушили свою агрессию на зазевавшегося мужа цыганки. Толпа сначала безжалостно его убила, а затем пошла крушить деревню. Подросток тоже стал жертвой этой расправы. Немногочисленные зрители ленты признали кино жестоким и ужасающим, отметив, что просмотр ленты противопоказан чувствительным людям.