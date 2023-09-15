Виторган ищет женщину помоложе: возрастная жена уже не справляется с детьми

Семья Эммануила Виторгана снова столкнулась с трудностями. В 2018 году у артиста и его жены Ирины Млодик родилась дочь Этель. Через год семья пополнилась еще одной девочкой Кларой.

Однако возраст пожилых родителей дает о себе знать. Справиться с активными малышками им становится все труднее. Вот почему они регулярно прибегают к помощи множества нянь и домработниц.

И, судя по всему, трудиться в звездной семье не так уж просто. Последний раз помощницу по дому Виторган искал в начале этого года. А сейчас артист снова разместил объявление в соцсетях о том, что ищет женщину помоложе. Идеальная соискательница должна выдерживать рабочий график 6 + 1 и быть в возрасте не старше 50 лет. Предполагается, что она будет постоянно жить в доме вместе с семьей.

Чем объясняется такая текучка нянь и домработниц, непонятно. Однако сплетники уверяют, что выдержать требовательную супружескую пару и справиться с их избалованными дочками — это не самая простая задача.