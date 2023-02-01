Виновный назван: причина госпитализации Николая Дроздова шокирует каждого

Николай Дроздов недавно оказался в реанимации с переломами ребер. Также у него повреждено легкое, и пока он вынужден находиться в больнице. Что стало причиной этих серьезных травм?

Супруга ведущего Татьяна Дроздова рассказала, как это произошло. В этот роковой день Николай Николаевич собирался на работу в МГУ, где он регулярно читал лекции. Татьяна, словно предчувствуя беду, не хотела отпускать его из дома. Но переубедить супруга не смогла, ведь он не мог пропустить первый рабочий день в году.

Когда Дроздов подходил к такси, он поскользнулся и упал. Татьяна пожаловалась, что там повсюду были настоящие ледяные горки. Устоять Дроздов просто не смог, да и возраст никто не отменял — ведущему в прошлом году исполнилось 85 лет.

Татьяна винит во всем не только злосчастный гололед. Она давно против того, чтобы Дроздов работал в МГУ. Ведущий «В мире животных» не раз писал заявление об увольнении, но руководство вуза его не подписывало. По словам Татьяны, им выгодно, чтобы Николай Николаевич работал у них. Его ответственность и привела в итоге к случившемуся. Об этом супруга ведущего рассказала журналистам «Комсомольской правды ».