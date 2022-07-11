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Виновный найден: россиянам раскрыли глаза на смерть Шатунова

11 июля 2022 14:10
Виновный найден: россиянам раскрыли глаза на смерть Шатунова

Публика продолжает обсуждать шокирующую трагедию.

Андрей Разин прокомментировал смерть Юры Шатунова. По словам продюсера, музыкант умер из-за действий его директора Аркадия Кузнецова.

Как признался музыкант, именно Кузнецов настаивал на судебных разбирательствах, продолжавшихся несколько лет. Якобы он намерен был вернуть права на композиции «Ласкового мая» и сам подал в суд на Разина. Но чтобы оплачивать услуги адвокатов, он отправил Шатунова на многочисленные концерты, с которыми в итоге певец не справился из-за своего больного сердца.

«Юра не выдержал такой напряженный график работы. У него с детства больное сердце», — цитирует слова знаменитости портал «Экспресс газета».

При этом Разин предполагает, что другой причиной смерти могли стать горячительные напитки, которые Кузнецов дал Шатунову. По его словам, после победы в суде они отправились праздновать, где позволили себе выпить. Однако артист в то время употреблял сильные транквилизаторы, которые нельзя смешивать со спиртным. Это и стало, как уверен собеседник портала, причиной, из-за которой сердце Шатунова не выдержало, поэтому он скончался.

Фото: ZERKALO/East News
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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