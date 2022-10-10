Виновата вышедшая на сцену дочь: Успенская опозорилась на всю страну

Недавнее выступление Любови Успенской в клубе запомнилось зрителям большим разочарованием. К образу исполнительницы вопросов у посетителей заведения не возникло: 68-летняя певица прекрасно выглядела в модном коротком серебристом платье с пышными рукавами. Для поклонников она исполняла популярные хиты, которые тепло принимала публика.

Более того, Успенская приготовила и сюрприз в рамках выступления. А вот он обернулся провалом и настоящим позором. На сцену вышла дочь Любови Татьяна Плаксина с одной из песен. Она откровенно не попадала в ноты, фальшивила и неуверенно держалась перед толпой. Видео с выступлением Плаксиной попало в соцсети Успенской. В ролике заметно, как неловко себя чувствует певица, оставшаяся на сцене во время песни Татьяны.

Поклонники предполагают, что артистка не критикует наследницу, ведь после примирения с дочерью она старается поддерживать любые начинания Татьяны. Летом она оплатила сотрудничество Плаксиной с известным дизайнером, результатом их работы стала коллекция купальников и пляжной одежды.