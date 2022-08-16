Виновата цензура: немногие знают, какая актриса должна была сыграть Тосю в «Девчатах»

Надежда Румянцева громко заявила о себе яркой героиней в фильме «Неподдающиеся» 1959 года режиссера Юрия Чулюкина. А роль Тоси в его же ленте 1961 года закрепила звездный статус актрисы. Но смешная и непосредственная героиня могла не достаться Румянцевой. Как выяснилось, кроме нее на Тосю было немало претенденток.

По информации блогера Сержа Лебовски, главную роль в картине Чулюкин пообещал супруге — Наталье Кустинской. Она с энтузиазмом начала готовиться к работе и даже нарисовала себе веснушки и сменила походку, чтобы больше походить на неловкую и забавную повариху. Но вскоре она узнала, что съемки ленты уже стартовали, а ее персонажа отдали Румянцевой.

Кустинская закатила постановщику настоящий скандал, а он оправдывался как мог. Чулюкин уверял, что участие Натальи зарубили цензоры на худсовете, посчитав ее слишком красивой для фильма. Взамен он даже предложил жене роль Анфисы, но она обиделась и отказалась с ним работать.

Кроме того, Тосей могли стать Валентина Малявина и Екатерина Савинова. Но Румянцева покорила всех на пробах: 30-летняя актриса так убедительно сыграла наивную 18-летнюю девушку, что ее тут же утвердили.