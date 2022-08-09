Виноват Васильев: российские зрители больше не увидят «Модный приговор»

С начала весны шоу «Модный приговор», как и другие развлекательные телепрограммы, пропало из сетки вещания федерального канала. Его ведущие ушли в затяжной отпуск. А поклонники в соцсетях тревожатся, что проект и вовсе может не вернуться на экраны. Такого же мнения придерживается и блогер Михаил Шахназаров .

На своем YouTube-канале он заявил, что российские зрители больше не посмотрят «Модный приговор» по вине Александра Васильева. По информации Михаила, историк моды развивает бизнес за рубежом и уже столкнулся с проблемами.

«Больше не увидите пиджаков из ковров и диванов. Будучи гражданином Литвы, Васильев открыл там музей и в поисках денег на отопление зимой», — поделился данными Шахназаров.

При этом официальных сведений о закрытии шоу еще не было, поэтому журналист просто высмеивает обсуждающиеся слухи. Ранее Дана Борисова делилась с фоллловерами, что в коридорах «Останкино» говорят о закрытии таких шоу, как «Поле чудес», «Давай поженимся!», «Вечерний Ургант» и «Мужское/Женское».