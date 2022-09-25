Виноват Ширвиндт: за что звезда «Кабачка “13 стульев”» чуть не сжила со свету Подкаминскую

Ольга Аросева, прославившаяся благодаря программе «Кабачок „13 стульев“», отличалась тяжелым характером и наводила страх на коллег по театру Сатиры. Досталось от Аросевой и будущей звезде сериала «Кухня» Елене Подкаминской.

Подкаминскую привел в театр сам руководитель – Александр Ширвиндт, разглядев в молодой актрисе большой потенциал. Стареющая Аросева привыкла быть на первых ролях и, увидев соперницу в талантливой девушке, едва не выжила Подкаминскую из театра. «Отбривала ее только так. Ольга Александровна могла быть очень жесткой», – рассказал в программе «Центральное телевидение » актер Владимир Долинский.