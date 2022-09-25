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Киноафиша Статьи Виноват Ширвиндт: за что звезда «Кабачка “13 стульев”» чуть не сжила со свету Подкаминскую

Виноват Ширвиндт: за что звезда «Кабачка “13 стульев”» чуть не сжила со свету Подкаминскую

25 сентября 2022 19:30
Виноват Ширвиндт: за что звезда «Кабачка “13 стульев”» чуть не сжила со свету Подкаминскую

В молодой актрисе увидели конкуренцию.

 

Ольга Аросева, прославившаяся благодаря программе «Кабачок „13 стульев“», отличалась тяжелым характером и наводила страх на коллег по театру Сатиры. Досталось от Аросевой и будущей звезде сериала «Кухня» Елене Подкаминской.

Виноват Ширвиндт: за что звезда «Кабачка “13 стульев”» чуть не сжила со свету Подкаминскую

Подкаминскую привел в театр сам руководитель – Александр Ширвиндт, разглядев в молодой актрисе большой потенциал. Стареющая Аросева привыкла быть на первых ролях и, увидев соперницу в талантливой девушке, едва не выжила Подкаминскую из театра. «Отбривала ее только так. Ольга Александровна могла быть очень жесткой», – рассказал в программе «Центральное телевидение» актер Владимир Долинский.

Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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