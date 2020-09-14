«Вин Дизель на максималках»: лысый Александр Ревва изменился до неузнаваемости 

Многие звезды российского шоу-бизнеса решили кардинально поменять свою внешность. Так, актриса Светлана Ходченкова сменила цвет волос, звезда «Универа» Настасья Самбурская примерила «мальчишеский» парик, а Александр Ревва и вовсе стал лысым.

Не так давно в его микроблоге появился странный снимок, который напугал поклонников артиста в сети. Артур Пирожков (сценический образ шоумена) преобразился до неузнаваемости: в белой рубашке с жакетом в полоску он расположился на стуле и посмотрел прямо в кадр. На снимке Ревва выглядел заметно постаревшим, но главное – он избавился от пышной шевелюры, которая раньше была частью его образа. «Всем спокойной ночи», – подписал неожиданный снимок бывший КВНщик.

По всей видимости, такие кардинальные изменения с Александром произошли неслучайно. Вероятно, актер готовится к новой роли в очередном фильме. Отметим, что на счету у Реввы есть уже немалое количество кинокартин.

Многие подписчики заметили, что, увидев такое фото, вряд ли смогут заснуть. «Санек, после этой фотки и выражения лица особо не уснешь...», «Заснешь тут», – написали фолловеры. Некоторые из них принялись сравнивать Ревву с известными персонажами: Фантомасом, Ганнибалом Лектером и Робокопом. Другие же увидели сходство Артура Пирожкова с Вином Дизелем и Дмитрием Нагиевым. Пожалуй, самым странным было сравнение шоумена с ведущим передачи «Необъяснимо, но факт» Сергеем Дружко.