Вику из «Боя с тенью» считали писаной красавицей: ахнете, увидев ее спустя 17 лет

В 2005 году на экраны вышел остросюжетный боевик «Бой с тенью». Фильм, в котором главные роли исполнили Денис Никифоров и Елена Панова, имел такой успех, что даже обзавелся двумя сиквелами. Для актрисы участие в съемках не было дебютом: ранее за картину «Граница. Таежный роман» она даже стала лауреатом Госпремии. Но именно после роли Вики из «Боя с тенью» ее начали считать писаной красавицей.

За прошедшие 17 лет Панова сильно изменилась. Она поддерживает свою красоту, однако на симках в соцсетях часто кажется уставшей. Это не укрывается от внимания комментаторов.

«Я не узнала сразу», «Вы такая красавица. Но отдыхайте больше», «У вас очень красивое лицо, но выглядите старше своих лет, это недоработка косметолога», — отметили подписчики.

Кстати, судьбоносная роль помогла Елене и в личной жизни. На съемках второй части «Боя с тенью» в 2007 году она познакомилась с режиссером Антоном Мегердичевым. На тот момент он еще был женат. Сначала отношения между постановщиком и актрисой были только рабочими, но в 2011 году они перешли в роман. Вскоре они поженились. Сейчас пара воспитывает двух дочек.