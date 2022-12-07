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Вику из «Боя с тенью» считали писаной красавицей: ахнете, увидев ее спустя 17 лет

7 декабря 2022 13:30
Вику из «Боя с тенью» считали писаной красавицей: ахнете, увидев ее спустя 17 лет

Елене Пановой уже исполнилось 45 лет.

В 2005 году на экраны вышел остросюжетный боевик «Бой с тенью». Фильм, в котором главные роли исполнили Денис Никифоров и Елена Панова, имел такой успех, что даже обзавелся двумя сиквелами. Для актрисы участие в съемках не было дебютом: ранее за картину «Граница. Таежный роман» она даже стала лауреатом Госпремии. Но именно после роли Вики из «Боя с тенью» ее начали считать писаной красавицей.

За прошедшие 17 лет Панова сильно изменилась. Она поддерживает свою красоту, однако на симках в соцсетях часто кажется уставшей. Это не укрывается от внимания комментаторов.

Вику из «Боя с тенью» считали писаной красавицей: ахнете, увидев ее спустя 17 лет

«Я не узнала сразу», «Вы такая красавица. Но отдыхайте больше», «У вас очень красивое лицо, но выглядите старше своих лет, это недоработка косметолога», — отметили подписчики.

Кстати, судьбоносная роль помогла Елене и в личной жизни. На съемках второй части «Боя с тенью» в 2007 году она познакомилась с режиссером Антоном Мегердичевым. На тот момент он еще был женат. Сначала отношения между постановщиком и актрисой были только рабочими, но в 2011 году они перешли в роман. Вскоре они поженились. Сейчас пара воспитывает двух дочек.

Фото: Кадр из фильма «Бой с тенью», 2014, соцсети
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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