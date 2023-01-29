Вике из «Не родись красивой» 42 года: вы упадете, увидев ее фигуру в бикини (фото)

Главная мучительница Нелли из «Не родись красивой» умеет подать себя. Актриса Юлия Такшина, исполнившая роль стервозной Вики Клочковой, продемонстрировала сексапильную фигуру на фоне романтического пейзажа.

Одетая в темно-синий купальник актриса запечатлена на пляже в солнечных очках. Идеальная осанка, кокетливо отставленная нога и руки на внутренней стороне бедра — фанаты немедленно окрестили Юлию богиней Афродитой, вышедшей из пены морской.

«Юлия, открывайте марафон похудения», «Шикарная фигура», «Умираю от зависти», «Русалка отдыхает», — сногсшибательными формами артистки восхищаются наперебой.

Особо поклонники отметили тот факт, что у Юлии двое сыновей, и материнство никак не отразилось на фигуре: «Будто и не рожала двух детей». Многие просили советы на тему похудения.

Вспомнили комментаторы и о бывшем муже Юлии Григории Антипенко.