Вике из «Не родись красивой» 42 года: вы упадете, увидев ее фигуру в бикини (фото)
Неожиданное фото от матери двоих детей.
Главная мучительница Нелли из «Не родись красивой» умеет подать себя. Актриса Юлия Такшина, исполнившая роль стервозной Вики Клочковой, продемонстрировала сексапильную фигуру на фоне романтического пейзажа.
Одетая в темно-синий купальник актриса запечатлена на пляже в солнечных очках. Идеальная осанка, кокетливо отставленная нога и руки на внутренней стороне бедра — фанаты немедленно окрестили Юлию богиней Афродитой, вышедшей из пены морской.
«Юлия, открывайте марафон похудения», «Шикарная фигура», «Умираю от зависти», «Русалка отдыхает», — сногсшибательными формами артистки восхищаются наперебой.
Особо поклонники отметили тот факт, что у Юлии двое сыновей, и материнство никак не отразилось на фигуре: «Будто и не рожала двух детей». Многие просили советы на тему похудения.
Вспомнили комментаторы и о бывшем муже Юлии Григории Антипенко.
«Гриша, любуйся молча!» — ехидно написали под фотографией, сопроводив комментарий кучей огненных эмодзи и сердечек.