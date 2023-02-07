Видно все: за этот наряд американскую певицу осудили даже фанаты (фото)

Рита Ора давно претендует на звание королевы «голых» платьев. Кажется, певица никогда не упускает возможности оголиться на публике, за что часто подвергается критике со стороны хейтеров.

Поклонники же обычно защищают любимую исполнительницу от едких нападок, но даже их терпению, как оказалось, пришел конец. Звезда вышла в свет в таком наряде, от которого у фанатов волосы встали дыбом.

На одном из светских мероприятий Ора появилась в платье, которое продемонстрировало миру все ее прелести. Дело в том, что наряд правильнее было бы назвать комплектом нижнего белья красного цвета — его знаменитость покрыла тонкой полупрозрачной сеткой в пол, но положение это не спасло.

Также певица дополнила аутфит босоножками в тон на высоком каблуке, что сделало его еще более вызывающим. И хоть фигура Риты близка к идеалу, интернет-пользователи считают, что звезде стоило бы вести себя чуть скромнее.