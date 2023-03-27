Видно абсолютно все: 49-летняя красотка засветилась на публике в прозрачном платье (фото)

Британская актриса Кейт Бекинсейл не перестает удивлять своих фанатов. Недавно звезда фильмов «Авиатор» и «Перл-Харбор» засветилась на красной дорожке в провокационном наряде.

Кейт вышла в откровенном прозрачном платье, которое облегало ее фигуру. Под нарядом, расшитым стразами, не было нижнего белья, что придало образу пикантности. Поклонники были ошеломлены, ведь фигура 49-летней Бекинсейл безупречна. Ненавистники актрисы даже прикусили языки, поскольку придраться просто не к чему.

Артистка не раскрывает свои секреты красоты. Известно лишь, что Кейт не может жить без спорта и ежедневных тренировок. К диетам Бекинсейл равнодушна и часто позволяет себе сладости. Чтобы сохранить свою молодость, актриса регулярно прибегает к бьюти-процедурам. По признанию Кейт, главное — подобрать правильный и тщательный уход за кожей, тогда никакая старость не будет страшна. Глядя на снимки актрисы, невозможно поверить, что совсем скоро она отметит свое 50-летие.