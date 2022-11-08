«Видишь суслика? А он есть»: как Гера из «ДМБ» стал прототипом Чебурашки

Роман Качанов — создатель небезызвестных картин «ДМБ» и «Даун Хаус». Режиссер и сам появился в одном из своих фильмов. В «ДМБ» он сыграл Геру Либермана, который запомнился зрителю по культовой фразе про суслика. Правда, озвучивал режиссера другой актер.

Будущий создатель «ДМБ» с детства «варился» в творческой атмосфере: его отцом был известный мультипликатор Роман Качанов-старший. Именно он стал одним из авторов легендарного Чебурашки. Существует теория о непосредственной связи Качанова-младшего с этим персонажем.

Многие считают, что именно сын мультипликатора стал прообразом Чебурашки. Якобы мальчик вдохновил отца на создание милой неведомой зверушки. Однако это всего лишь домыслы поклонников, которые не нашли подтверждения.

На самом деле прототипом Чебурашки стала игрушка, которую вручили Эдуарду Успенскому. Однако презент то ли оказался бракованным, то ли действительно походил на несуществующее животное. Именно эту особенность игрушки автор сказки и взял на вооружение.