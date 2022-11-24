Видели девушку с самым большим ртом в мире? От этого зрелища можно онеметь

Жительница США Саманта Рамсделл с детства сталкивалась с насмешками сверстников. Многие издевались над ней из-за чересчур большого рта и даже придумали прозвище Большой рыбий рот. Однако со временем Саманта поняла, что ее особенность не повод для комплексов.

Так, в 2019 году она завела аккаунт в TikTok, где начала выкладывать забавные видео со своим участием и ролики, в которых перепевает известные композиции. Сначала она не занималась страницей регулярно, но с началом пандемии коронавируса начала уделять блогу все больше времени.

Количество фанатов Саманты увеличивалось и многие отмечали, какой же большой у девушки рот. После долгих уговоров поклонников, американка решилась обратиться в «Книгу рекордов Гиннесса». Эксперты организации после измерений установили, что у Саманты действительно самый большой рот в мире, который растягивается в высоту на 6,52 см.

Теперь звезда социальных сетей не стесняется своей внешности. Она признается, что с гордостью носит звание рекордсменки и теперь знает, что ответить всем, кто высмеивал ее с самого детства.