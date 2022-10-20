Видели царские покои Анфисы из «Девчат»? Россияне назвали их «селом»

Светлану Дружинину поклонники отечественного кино знают не только как режиссера легендарной ленты «Гардемарины, вперед!» и сериала «Тайны дворцовых переворотов», но и как яркую характерную актрису. Именно она в свое время сыграла телефонистку Анфису из знаменитой комедии «Девчата».

Некоторое время назад Светлана Сергеевна обратилась в программу «Идеальный ремонт» с просьбой переделать интерьер своей спальни в столичной квартире, где она с семьей живет уже много лет, в роскошное убранство в стиле любимого 18 века. К тому же квартира режиссера за прошедшие годы пережила и потоп, и пожар, поэтому нуждалась в масштабном ремонте

Итоговый результат впечатлил и обрадовал Дружинину: именно такой «царский интерьер», с антикварной мебелью и огромной кованой кроватью в центре она и хотела.

А вот зрители «Идеального ремонта» переделкой в квартире народной артистки России остались недовольны, раскритиковав ее и посчитав «селом». «Кровать поставили к окну, а как теперь к нему подойти?» — недоумевают они.