«Видел один раз»: Лепс публично признал внебрачного сына

У Григория Лепса неоднозначная репутация в шоу-бизнесе. Исполнитель хита «Рюмка водки на столе» отличается буйным нравом, а также любвеобильностью. После развода со второй супругой певец нашел утешение в объятиях новой пассии, которая моложе звезды на 40 лет. В прошлом у артиста также немало амурных приключений.

Когда журналисты спросили Лепса о его сыне, певец сначала не понял, о ком идет речь. Корреспондент интересовался судьбой 13-летнего Вани, младшего ребенка знаменитости, но исполнитель подумал, что его спрашивают о старшем наследнике. Оказалось, у звезды есть внебрачный сын, о котором пресса не знала.

«Есть, есть. Они у всех есть. Он уже очень взрослый, там прекрасная семья, лезть туда не нужно. Я не общаюсь с ним, видел один раз», — поведал Григорий Лепс.

Больше информации журналистам выведать у артиста не удалось.

Заявление исполнителя осудили коллеги по эстраде. Маша Распутина недоумевает, как Лепс смог отказаться от собственной кровиночки. Певица считает, что артисту стоило поинтересоваться жизнью своего взрослого ребенка.