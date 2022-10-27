Вид Марии Голубкиной ужаснул россиян: преобразилась до неузнаваемости

Мария Голубкина не раз говорила о том, что выступает за естественное старение. Артистка не следует примеру многих своих коллег по цеху и не занимает очередь в кабинет косметолога или пластического хирурга.

Пренебрегает звезда и косметикой, и диетой. Актриса предпочитает гордиться своими морщинами, а не прятать их от любопытных глаз окружающих. Лишний вес знаменитость также не считает большой проблемой. Судя по всему, Голубкина вполне довольна собой и не страдает от комплексов.

Это звезда театра и кино доказала новой публикацией в своих социальных сетях. В кадре ролика, который Голубкина представила на суд общественности, она запечатлена в образе горбатой старушки. Вид актрисы ужаснул россиян, но вскоре выяснилось, что она преобразилась до неузнаваемости ради роли в спектакле «Любовь и голуби», показ которого прошел в Челябинске.