Вид дочери-фрика Андрейченко в России принять смогут только единицы: природа на ней отдохнула

Судьба Натальи Андрейченко полна неожиданных поворотов. В 1991 году звезда картин «Сибириада» и «Мэри Поппинс, до свидания» уехала в США к мужу, австрийскому актеру Максимилиану Шеллу. Двумя годами ранее у пары родилась дочь Настасья Шелл. Сейчас девушка живет в Америке и даже не знает русский язык.

Папа души не чаял в своей крошке. Настасья росла очаровательной девочкой, милой блондинкой с озорной улыбкой. Многие прочили малышке успешную актерскую карьеру, но что-то пошло не так.

После развода родителей Шелл осталась жить в Штатах с отцом и пошла по наклонной.

В 17 лет она родила дочь.

Молодая мама сосредоточилась на воспитании Лео-Магдалины, так что о кино пришлось забыть. К тому же звездная наследница сильно поправилась, но так не вернулась в прежнюю форму. Картины «Аромат любви» и «Моя сестра Мария» остались практически единственными актерскими работами Настасьи Шелл.