Вицин всех перехитрил: главную загадку «Приключений Шурика» разгадали лишь самые внимательные

Комедия «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» практически сразу после выхода стала народным хитом. Несколько поколений россиян выросли на легендарной киноленте, и до сих пор внимательные поклонники находят неожиданные детали. Например, стало известно, откуда герой Георгия Вицина Трус взял рогатку в знаменитой сцене.

Как оказалось, самодельное оружие у Труса появилось из его же одежды. В самом начале сцены можно заметить, как он красуется в узких полосатых подтяжках. Уже позже подтяжек на герое нет, однако в его руках появляется узкая полосатая рогатка. Именно этот предмет одежды, как уверены зрители, послужил основой для орудия, при помощи которого Трус пытался выстрелить огурцом в Шурика.

Пользователи Сети остались в восторге от неожиданной находки. Обсуждая деталь на портале Pikabu , они в очередной раз похвалили создателей картины за изобретательность и отметили, что популярность «Кавказской пленницы» вполне оправданна.