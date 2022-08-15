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Вицин всех перехитрил: главную загадку «Приключений Шурика» разгадали лишь самые внимательные

15 августа 2022 12:10
Вицин всех перехитрил: главную загадку «Приключений Шурика» разгадали лишь самые внимательные

Даже спустя 50 лет фанаты продолжают обсуждать фильм.

Комедия «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» практически сразу после выхода стала народным хитом. Несколько поколений россиян выросли на легендарной киноленте, и до сих пор внимательные поклонники находят неожиданные детали. Например, стало известно, откуда герой Георгия Вицина Трус взял рогатку в знаменитой сцене.

Вицин всех перехитрил: главную загадку «Приключений Шурика» разгадали лишь самые внимательные

Как оказалось, самодельное оружие у Труса появилось из его же одежды. В самом начале сцены можно заметить, как он красуется в узких полосатых подтяжках. Уже позже подтяжек на герое нет, однако в его руках появляется узкая полосатая рогатка. Именно этот предмет одежды, как уверены зрители, послужил основой для орудия, при помощи которого Трус пытался выстрелить огурцом в Шурика.

Вицин всех перехитрил: главную загадку «Приключений Шурика» разгадали лишь самые внимательные

Пользователи Сети остались в восторге от неожиданной находки. Обсуждая деталь на портале Pikabu, они в очередной раз похвалили создателей картины за изобретательность и отметили, что популярность «Кавказской пленницы» вполне оправданна.

Фото: Globallookpress.com, кадры из фильма
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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