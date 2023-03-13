Весь в красавца-деда: внук Юрия Гагарина заставил сердца россиянок биться чаще

Имя первого человека, совершившего полет в космическое пространство, будут помнить на протяжении еще многих веков. Однако внимания достойны и его менее известные потомки.

Единственный внук Юрия Гагарина был назван в честь своего знаменитого дедушки и волею судьбы тоже оказался связан с небом. Впрочем, изначально наследник космонавта закончил обучение на факультете госуправления. Но стать чиновником ему так и не удалось. Зато молодому человеку предложили быть руководителем Хабаровского аэропорта, от такой возможности трудно было отказаться. И теперь он помогает летчикам гражданской авиации, предоставляя лучшие условия для полетов.

Сам Юрий не любит распространяться о своем происхождении. Он даже не взял фамилию своего знаменитого дедушки. Внук Гагарина хочет, чтобы его оценивали по действиям, а не по громкому имени. Однако молодой человек даже внешне напоминает известного космонавта. У темноволосого красавца такие же добрые глаза и лучезарная улыбка, перед которой не устоит ни одна женщина.