Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Весь сюжет — ложь: как создатели «Клона» обманули миллионы зрителей

Весь сюжет — ложь: как создатели «Клона» обманули миллионы зрителей

19 августа 2022 18:15
Весь сюжет — ложь: как создатели «Клона» обманули миллионы зрителей

В реальной жизни Жади ничто не помешало бы уйти от мужа.

Сериал «Клон» держал в напряжении зрителей, переживавших за судьбу главной героини Жади. Краткое описание сюжета сводится к тому, что знойная марокканка, влюбленная в бразильца, родила от мужа дочь, что не позволило ей развестись с ним и начать новую жизнь.

Больше всего Жади боялась лишиться Хадижы. Понимая, что дети в марокканской семье принадлежат отцу, она была согласна жить с нелюбимым Саидом, лишь бы иметь возможность наблюдать за тем, как растет ее дочь.

Весь сюжет — ложь: как создатели «Клона» обманули миллионы зрителей

Однако оказалось, что весь этот сюжет — это ложь, а создатели «Клона» попросту обманули миллионы зрителей. Как пишет канал Яндекс.Дзен «Я люблю кино», в Марокко при разводе родителей девочки остаются жить с матерью, а вот мальчики могут остаться и с отцом.

Это означает, что все жертвы Жади были напрасны. Впрочем, если бы не этот «ляп», то история вряд ли получилась бы столь захватывающей.

Фото: Кадр из сериала
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
3 комментария
Related video