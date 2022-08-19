Весь сюжет — ложь: как создатели «Клона» обманули миллионы зрителей

Сериал «Клон» держал в напряжении зрителей, переживавших за судьбу главной героини Жади. Краткое описание сюжета сводится к тому, что знойная марокканка, влюбленная в бразильца, родила от мужа дочь, что не позволило ей развестись с ним и начать новую жизнь.

Больше всего Жади боялась лишиться Хадижы. Понимая, что дети в марокканской семье принадлежат отцу, она была согласна жить с нелюбимым Саидом, лишь бы иметь возможность наблюдать за тем, как растет ее дочь.

Однако оказалось, что весь этот сюжет — это ложь, а создатели «Клона» попросту обманули миллионы зрителей. Как пишет канал Яндекс.Дзен «Я люблю кино », в Марокко при разводе родителей девочки остаются жить с матерью, а вот мальчики могут остаться и с отцом.

Это означает, что все жертвы Жади были напрасны. Впрочем, если бы не этот «ляп», то история вряд ли получилась бы столь захватывающей.