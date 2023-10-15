Весь пляж видел: развратница Толкалина устроила пикантную провокацию в Италии

Другие отдыхающие такое долго не забудут.

Любовь Толкалина так соскучилась по морю, что, оказавшись в Италии, пустилась во все тяжкие. Своей выходкой актриса превратила беззаботное времяпрепровождение на пляже в развлечение из категории «18+».

Артистка отбросила в сторону бюстгальтер от бикини, чтобы он не мешал ей слиться с пенистыми волнами. Пышные формы знаменитость прикрыла тиной и сфотографировалась на память об этом чудном моменте. Звезду не смутило, что другие отдыхающие могли видеть ее пикантную провокацию.

Лицезреть почти голую развратницу Толкалину смогли и ее подписчики в социальных сетях. Поклонники, среди которых немало мужчин, оценили рвение и любовь бывшей Егора Кончаловского к обнаженке.