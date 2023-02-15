Весь генофонд насмарку: гляньте, какими выросли дочери красавицы из «Голубой лагуны»

Легендарная американская актриса Брук Шилдс долгие годы считалась воплощением красоты и женственности. Сегодня 57-летняя звезда «Голубой лагуны» нечасто появляется на публике. Зато артистка активно балует своих поклонников снимками в соцсетях.

Недавно Шилдс поделилась семейным фото с мужем Крисом Хенчи и двумя дочерьми. Стоит признать, что ни одна из девочек не унаследовала фантастическую внешность матери. Они обладают заурядными лицами, лишенными всякого изящества и изыска. Обе дочки выросли копиями отца, которого привлекательным не назовешь.

Пользователи Сети удивились, что наследницы Брук не переняли ничего от матери: «У мамы порода, у девочек ее нет, никакого сравнения они не выдерживают. Брук стоило лучше выбирать себе супруга, весь генофонд насмарку», «Девочки как девочки, вполне себе среднестатистические. Мама, конечно, в их возрасте была гораздо милее».

Брук Шилдс стала мировой звездой после выхода мелодрамы «Голубая лагуна», где она сыграла в 14 лет. Также на счету актрисы роли в картинах «Бриллиантовая ловушка», «Дикая природа», а также в сериалах «Друзья» и «Два с половиной человека».