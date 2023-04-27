Вертинская сводила мужчин с ума, но из-за пластики резко подурнела: будете в ужасе

В молодости Анастасия Вертинская считалась одной из первых красавиц отечественного кино. Этот статус актриса утратила вовсе не из-за своего возраста. Звезду не пощадили не годы, а пластические хирурги.

Знаменитость давно завершила свою карьеру — она не снимается в новых проектах и предпочитает вести затворнический образ жизни в своем загородном особняке. Пару лет назад артистка все же сделала исключение и засветилась в одном из шоу. Тогда многие были вынуждены признать, что Вертинская, прежде сводившая мужчин с ума, резко подурнела.

Звезда фильма «Человек-амфибия» не научилась на чужих ошибках и пополнила ряды жертв пластической хирургии. В результате она обзавелась губами-лепешками и потеряла свою индивидуальность.