Вертинская кусала локти: для кого на самом деле подняли культовые алые паруса

Василий Лановой вместе с Анастасией Вертинской засветился в картине «Алые паруса». Актер оказался довольно романтичной натурой и взял на съемки фильма, которые проходили в Крыму, свою жену Тамару.

Супруга артиста поселилась в одном из санаториев и покорно ждала, когда ее возлюбленный закончит работу. В один из ничем не примечательных дней Лановой решил удивить свою благоверную, для чего попросил ее прийти утром на пирс и ждать его появления.

Появился же актер так, что привлек внимание не только своей жены, но и всей Ялты. Лановой убедил капитана бригантины «Альфа» натянуть на нее предназначавшиеся для съемки ленты алые паруса, а в районе Фороса их поднять.

Как пишет Дзен-канал «ГалереуС», город тут же загудел — настолько красивым и завораживающим было это зрелище. Тамара, которой Вертинская могла лишь позавидовать, увидев своего мужа, рассмеялась, а когда тот, наконец, сошел на берег, произнесла: «Вообще-то, вы разбудили всю Ялту».