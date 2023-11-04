Вертинская годами была любовницей известного актера: Михалков и Градский даже не догадывались

В надежде на внимание актрисы к ней выстраивалась очередь из популярных и успешных мужчин.

Про каждого из ухажеров Анастасии Вертинской сегодня есть огромная статья в «Википедии». Но мало кто знает, что у актрисы был бурный роман с Олегом Ефремовым.

Художественный руководитель «Современника» был очень близок с актрисой. А заприметил ее, когда та состояла в романтическиой связи с Александром Градским. Однажды Градский по дороге в аэропорт за Вертинской угодил в аварию и сообщил, что встретить ее не сможет. По роковой случайности смог Ефремов.

Актриса искренне восхищалась коллегой, его талантом и харизмой. Худрук «Современника» даже делал Вертинской предложение. Но до свадьбы дело не дошло. Просто увлеченные друг другом актеры «разминулись».

Когда свадьбы хотела сама актриса, Ефремов был женат. А когда жениться вознамерился он, Вертинская его уже не любила. Погубила отношения тяга артиста к горячительным напиткам.