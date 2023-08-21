Вертинская была любовницей известного актера: никто ее не осудит, увидев фото красавца

Единственным мужем Анастасии Вертинской стал Никита Михалков. В течение трех лет они были супругами и воспитывали сына Степана, но в 1969 году развелись. Однако и вне этих отношений артистка не была одинока.

Как оказалось, в течение 20 лет Вертинская была любовницей Олега Ефремова. Прославленные артисты были парой, а объединяла их большая любовь к искусству. По словам Вертинской, она считала Ефремова не только возлюбленным, но и своим наставником, который учил ее профессии.

«Самым „долговечным“ человеком в моей жизни стал Олег Ефремов... Я его обожала. Ему не нужно было, чтобы я готовила ему суп», — признавалась звезда сцены.

Вертинская не скрывала: она даже планировала стать официальной женой артиста. Но в то время артист был официально женат, а когда их брак все же стал возможным, Вертинская разорвала эту связь.