Вероломно украли: 5 персонажей мультиков СССР, которых присвоили на Западе

Советская мультипликация по праву считается одной из самых известных в мире. Отечественные художники и режиссеры давно завоевали поклонников, а мультфильмы даже спустя десятилетия не забываются зрителями. Однако у такой популярности есть и обратная сторона. Как оказалось, многие образы, воплощенные мультипликаторами на экранах, были украдены их иностранными коллегами.

Например, мультфильм «Снежная королева» был выпущен в 1957 году и практически сразу оказался в числе самых знакомых произведений СССР. При этом слава его не давала покоя английским художникам, и в 1995 году они представили свою версию сказки Андерсена, персонажи в которой нарисованы практически идентично героям советской ленты. Похожая история произошла и с «Бременскими музыкантами». Испанские мультипликаторы так вдохновились советской рисовкой, что спустя несколько лет выпустили собственную интерпретацию прославленной сказки.

Отечественные художники иногда даже опережали страны, раньше них создавая экранизации. Например, сказка о муми-троллях в СССР стала мультфильмом в 1978 году, а сами фины решились на это значительно позже. Так же и «Малыш и Карлсон» сначала оказались на советском экране: Борис Степанцев создал легендарный мультфильм в 1968 году, а шведская студия AB Svensk Industrie выпустила свою версию лишь в 2002 году.

Превзошли советские мультипликаторы даже Голливуд. Дело в том, что художники намного раньше переложили на экраны сказку о Коте в сапогах. И даже выпущенный полнометражный мультфильм студии DreamWorks Animation не заставил фанатов по всему миру перестать любить советскую классику.