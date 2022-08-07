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Вернулось бумерангом: Резник поставил Пугачеву на место

7 августа 2022 13:06
Вернулось бумерангом: Резник поставил Пугачеву на место

Иронии поэтому не занимать.

Один из самых близких друзей Аллы Пугачевой не поскупился на шпильку в ее адрес. Сделал это поэт Илья Резник, причем самым ироничным способом.

В 80-е годы он написал для певицы стихи на музыку Раймонда Паулса, которые в итоге превратились в громкий хит «Делу время» или — как его еще называют — «Эй, вы там, наверху!».

Песня о шумных соседях сверху, не дающих покоя по ночам, имела к Пугачевой непосредственное отношение: именно в ее квартире собирались громкие компании, которые засиживались до позднего вечера.

Страдали от певицы и ее поющих друзей жильцы снизу, о чем Резник был в курсе и, написав стихи, поставил Примадонну на место тех, кто из-за нее забыл л спокойствии, передает издание «Откровения звезд».

Именно на эту песню в советское время впервые сняли клип. Бюджет у съемочной группы был настолько мизерным, что Алле Борисовне пришлось позаботиться о реквизите самостоятельно: она принесла из дома бигуди, халат, швабру и даже телефон.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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