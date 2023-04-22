Верните их немедленно! Вот как красотки выглядят без наращенных ресниц (фото)

Обратной стороной популярности является то, что действительно знаменитые люди порой даже не могут отправиться на прогулку или в магазин за продуктами, поскольку их всегда подстерегают папарацци. Особенно трудно приходится известным певицам и актрисам, чьи неудачные снимки все же попадают в Сеть.

Поэтому красавицы привыкли всегда носить макияж и в любое время выглядеть сногсшибательно. В этом им помогают и модные процедуры. К примеру, наращенные ресницы делают взгляд более выразительным и ярким. Впрочем, из-за нового тренда на естественность знаменитости постепенно отказываются и от этой особенности.

В числе таких смелых дам оказались Ева Лонгория, Дженнифер Лопес и Хайди Клум. Однако без густых длинных ресниц они уже не выглядят такими же привлекательными, как и прежде. Красавицы кажутся уставшими, а их взгляд теперь не слишком выразительный. Когда поклонники видят как сильно изменилась внешность знаменитостей, то они приходят в ужас и просят вернуть все как было.