Вера Васильева, дожившая до 97 лет, раскрыла секрет долголетия: дело не в питании

Осенью этого года Вера Васильева встретит свой 98-й день рождения. В столь почтенном возрасте артистка остается бодрой красавицей. Интригу из того, что помогает ей быть в отличной форме, знаменитость не делает.

Тех, кто уже приготовился читать про особую диету актрисы или про то, как она часами пропадала в фитнес-зале, ждет сюрприз. Васильева отнюдь не спортсменка и тщательно за питанием она никогда не следила. Дело в другом.

Звезда всегда ложилась спать вовремя: на шумных вечеринках, длящихся до самого утра, даже в молодости ее было не встретить. Васильева не злоупотребляла горячительными напитками и не имела других вредных привычек.

Но главное преимущество артистки в том, что она никогда не отказывалась от работы и всегда старается быть в приподнятом настроении. По мнению Веры Кузьминичны, когда женщина не сердится, не сплетничает и получает удовольствие даже от мелочей, то дольше остается молодой и привлекательной.