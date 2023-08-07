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Вера Васильева, дожившая до 97 лет, раскрыла секрет долголетия: дело не в питании

7 августа 2023 07:45
Вера Васильева, дожившая до 97 лет, раскрыла секрет долголетия: дело не в питании

Все оказалось проще простого.

Осенью этого года Вера Васильева встретит свой 98-й день рождения. В столь почтенном возрасте артистка остается бодрой красавицей. Интригу из того, что помогает ей быть в отличной форме, знаменитость не делает.

Тех, кто уже приготовился читать про особую диету актрисы или про то, как она часами пропадала в фитнес-зале, ждет сюрприз. Васильева отнюдь не спортсменка и тщательно за питанием она никогда не следила. Дело в другом.

Звезда всегда ложилась спать вовремя: на шумных вечеринках, длящихся до самого утра, даже в молодости ее было не встретить. Васильева не злоупотребляла горячительными напитками и не имела других вредных привычек.

Но главное преимущество артистки в том, что она никогда не отказывалась от работы и всегда старается быть в приподнятом настроении. По мнению Веры Кузьминичны, когда женщина не сердится, не сплетничает и получает удовольствие даже от мелочей, то дольше остается молодой и привлекательной.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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