«Великолепный век» в подметки не годится: ахнете, увидев «нового» султана Сулеймана

Сериал «Великолепный век» безоговорочно считается лидером среди всех турецких проектов. Именно он известен по всему миру, и все это не только благодаря захватывающему сюжету, но и бесподобной игре актеров, исполнивших главные роли.

Среди них невероятный Халит Эргенч, воплотивший султана Сулеймана. Он влюбил в себя всех зрительниц. Даже после того, как проект подошел к концу, артиста продолжают ассоциировать с его персонажем.

Однако на одной роли карьера звезды не закончилась. В 2016 году на экраны вышел сериал под названием «Ты моя Родина», который явил миру «нового» султана Сулеймана. В проекте Эргенчу вновь досталась главная роль: он воплотил героя по имени Джевдет, который отправился на войну с греками, оккупировавшими Измир.

Стоит признать, что в этом образе актер полюбился публике даже больше, чем в роли правителя Османской империи. «Халит Эргенч играет блестяще, это совсем не султан из „Великолепного века“, а настоящий солдат с выправкой, который хорошо держится в седле и невероятно сильно любит свою семью, а в особенности жену», — гласит один из комментариев в Сети.