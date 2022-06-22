«Великолепный век» на новый лад: Лена Миро не прошла мимо новой девушки Тимати

На днях Тимати официально представил подписчикам в соцсетях новую пассию. Слухи подтвердились, и ей оказалась модель Валентина Иванова. Ранее фолловеры рэпера уже вычислили его избранницу по одинаковым локациям на снимках. Но музыкант хранил молчание до недавнего момента, только сейчас подтвердив серьезность романа.

Блогер Лена Миро не прошла мимо и уже предупредила Иванову об опасности. В ЖЖ она сравнила семью Тимати с популярным турецким сериалом, заявив, что это «Великолепный век» на новый лад. Блогер посоветовала модели не дружить близко с матерью певца Симоной Юнусовой, которая замечает все ошибки избранниц сына и может повлиять на разрыв его отношений.

Кроме того, Миро считает, что планировать детей с певцом стоит только в официальном браке. Она обратила внимание на то, что и Анастасия Решетова, и Алена Шишкова родили Тимати наследников, но замуж он их так и не позвал. Напоследок Лена подчеркнула, что не стала бы на месте Валентины заводить отношения с певцом, который так подвержен чужому влиянию.