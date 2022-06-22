Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Великолепный век» на новый лад: Лена Миро не прошла мимо новой девушки Тимати

«Великолепный век» на новый лад: Лена Миро не прошла мимо новой девушки Тимати

22 июня 2022 13:25
«Великолепный век» на новый лад: Лена Миро не прошла мимо новой девушки Тимати

Блогер предостерегла модель от ошибки.

На днях Тимати официально представил подписчикам в соцсетях новую пассию. Слухи подтвердились, и ей оказалась модель Валентина Иванова. Ранее фолловеры рэпера уже вычислили его избранницу по одинаковым локациям на снимках. Но музыкант хранил молчание до недавнего момента, только сейчас подтвердив серьезность романа.

Блогер Лена Миро не прошла мимо и уже предупредила Иванову об опасности. В ЖЖ она сравнила семью Тимати с популярным турецким сериалом, заявив, что это «Великолепный век» на новый лад. Блогер посоветовала модели не дружить близко с матерью певца Симоной Юнусовой, которая замечает все ошибки избранниц сына и может повлиять на разрыв его отношений.

Кроме того, Миро считает, что планировать детей с певцом стоит только в официальном браке. Она обратила внимание на то, что и Анастасия Решетова, и Алена Шишкова родили Тимати наследников, но замуж он их так и не позвал. Напоследок Лена подчеркнула, что не стала бы на месте Валентины заводить отношения с певцом, который так подвержен чужому влиянию.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Читать далее 26 июля 2022
«Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг «Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг Читать далее 26 июля 2022
Приближенные Елизаветы II молчать не стали: брак Меган Маркл под угрозой Приближенные Елизаветы II молчать не стали: брак Меган Маркл под угрозой Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
«Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом «Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Related video