Великан Валуев женился на Дюймовочке: общее фото пары поражает

Николай Валуев в интервью утверждал, что у него много женщин. Как оказалось, спортсмен нагло лгал. Последние 20 лет рядом с ним одна-единственная — жена Галина.

Будущие супруги познакомились у общих друзей. Оба тогда только вышли из неудачных отношений и о новых даже не думали. Но сердцу не прикажешь.

Зверь с Востока взял номер телефона привлекательной знакомой, пообещав, что наберет его на следующий день. Но позвонил боксер лишь через двое суток, за что хрупкая с виду девушка строго его отчитала. Именно бойким нравом Галина и покорила звезду ринга.

Вскоре великан женился на своей Дюймовочке. Совместные снимки пары поражают. Рядом с мужчиной, в котором целых 213 см, стоит маленькая женщина. Без помощи стула поцеловать избранника такая малышка точно не сможет.

В любом случае разница в росте не стала помехой семейному счастью. У пары трое детей — два сыночка и красавица-дочка.