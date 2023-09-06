Вел себя странно: Балуев отличился со знаком минус во время редкого выхода в свет (фото)

Александр Балуев, несмотря на свою востребованность, нечасто появляется на светских мероприятиях. Артист избегает публичных встреч с коллегами, а во время редких выходов удивляет публику своим поведением.

Так, звезда экрана стал гостем премьеры картины «Отель», где исполнил одну из главных ролей. Как пишут СМИ, весь вечер Балуев, который опоздал на мероприятие, обходил стороной представителей прессы. Он игнорировал вопросы журналистов и старался находиться лишь рядом со своим коллегой Глебом Матвейчуком и его дочкой.

Поведение Балуева шокировало его поклонников.

Многие признались, что не понимают, почему артист стал настолько высокомерен и избегает теперь и фанатов, и представителей СМИ. Многие предположили, что это связано с возрастающей популярностью актера. Другие же уверены, что причина лишь в плохом настроении звезды экрана, который вряд ли хотел кого-то обидеть.