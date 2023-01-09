Ведущий «Топ Гира» унизил Гарри и Меган так, как никто: даже британцы в шоке

Звезда экрана высказал все, что думает о сбежавших в США супругах.

Меган Маркл и принц Гарри в очередной раз оказались в эпицентре скандала. В этот раз герцогиню Сассекскую осудил популярный ведущий Джереми Кларксон, который уверен, что бывшая актриса полностью контролирует жизнь супруга и заранее спланировала каждый свой шаг.

По мнению звезды «Топ Гира», Меган Маркл использует внука Елизаветы для достижения свой мечты о славе. Она специально устраивает показательные интервью, а каждая ее эмоция на публике полностью спланирована. Гарри же совсем не имеет своего мнения и находится во власти жены.

«Кажется, что она так глубоко засунула руку ему в зад, что может использовать свои пальцы для изменения выражения его лица», — уверен Кларксон.

В будущем же, как считает телеведущий, Меган выпустит еще несколько книг и популярных сериалов, а потом подаст на развод с Гарри. Она намерена добиться всего, что он может ей дать, а потом станет супругой IT-миллионера и будет жить спокойной жизнью, наслаждаясь богатством. А в разводе она обвинит именно бывшего супруга.

«Я ненавижу ее. Я ненавижу ее на клеточном уровне», — признается журналист.

Неожиданная публикация шокировала соотечественников Кларксона. Многие осудили его за чересчур резкие высказывания, тогда как другие наоборот похвалили за смелость сказать правду.