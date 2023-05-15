Ведь даже не красавица: вот ради кого Николай Рыбников решился на отчаянный шаг

Стать второй половинкой Николая Рыбникова мечтали многие дамы в СССР. Вот только актер полюбил ту, которая и не думала отвечать ему взаимностью.

Артист потерял голову от своей коллеги по цеху Клары Румяновой. Когда он решил приударить за актрисой, то был еще совсем молодым и не мог похвастаться большими доходами. Тогда Рыбникову не оставалось ничего другого, кроме как пойти на отчаянный шаг.

Чтобы произвести впечатление на Румянову, актер не побоялся влезть в долги. Он приобрел для знаменитости золотые часы, но та отказалась принимать столь дорогой подарок, причем сделала это в грубой форме.

Клара Михайловна отвесила пощечину ухажеру, а его презент выбросила в окно. Найти ювелирное изделие актеру так и не удалось, поэтому в течение последующих месяцев ему пришлось голодать, чтобы сэкономить деньги и расплатиться за часы.

Рыбникова оставалось лишь пожалеть: из-за той, кого даже язык не повернется назвать красавицей, он оказался в затруднительной ситуации. К счастью, знаменитости удалось поправить свое финансовое положение. В дальнейшем он наладил личную жизнь, женившись на актрисе посговорчивей. Ею стала Алла Ларионова, подарившая знаменитости дочь Арину.