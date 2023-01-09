Вечный заложник одной роли: сегодня при виде мистера Бина вас бросит в дрожь

Мистера Бина, которого сыграл Роуэн Аткинсон, можно назвать британским Александром Демьяненко. К сожалению, оба стали пожизненными заложниками своих комедийных образов.

Если имя «Мистер Бин» на слуху у всех, то исполнителя культовой роли массовый зритель едва ли вспомнит. Шоу вышло в начале 90-х, и вскоре право на показ выкупили более чем в 200 странах. Всего за пару лет персонаж обрел статус культового. Увы, за все долгие годы своей карьеры Аткинсону так и не удалось выйти из привычного амплуа.

Роуэн много лет эксплуатировал образ Мистера Бина. Но это скорее была вынужденная мера. Режиссеры наотрез отказывались видеть в актере другие стороны таланта и регулярно приглашали его на роли однотипных героев. Яркий пример — франшиза «Джонни Инглиш», где артист предстал в аналогичном амплуа.

Сегодня 67-летний Аткинсон уже не похож на того легендарного персонажа. Он поседел, поправился и обзавелся глубокими морщинами. Это немудрено, учитывая специфическую мимику актера.