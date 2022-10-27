Вечно недовольные ворчуны: каким знакам зодиака невозможно угодить

Наверное, у каждого человека есть свой “пунктик”, который может касаться чего угодно - еды, работы, хобби… список можно продолжать бесконечно. Однако у некоторых людей количество таких “пунктиков” превышает все допустимые нормы. Они постоянно чем-то недовольны, поскольку буквально все вокруг не соответствует их завышенным требованиям. Астрологи выяснили, что самые главные ворчуны рождаются под определенными знаками зодиака. Рассказываем, каким же представителям зодиакального круга практически невозможно угодить.

Близнецы

Представители воздушного знака помешаны на своем внешнем виде. Близнецы готовы пачками скупать стильные вещи, чтобы всегда выглядеть так, словно они только что сошли со страниц модного издания. Отдельная статья расходов этого знака - парфюм. Близнецы обожают необычные ароматы, поэтому регулярно совершают набеги на отделы брендовой и нишевой парфюмерии.

Они терпеть не могут неприятные запахи, и если им не понравится, как пахнет от конкретного человека, не станут с ним общаться.

Дева

Люди, рожденные под знаком Девы, невероятно брезгливы. Они на дух не переносят грязь и пыль, а потому с упорством, достойным лучшего применения, наводят порядок в своем жилище - порой по нескольку раз на день. Дева ни за что не станет пить воду из той же бутылочки, из которой уже пил другой человек - даже если это был кто-то близкий. Представители земного знака лучше будут умирать от жажды, но не сделают ни глотка из тары, к которой кто-то уже прикасался.

Скорпион

Вывести Скорпиона из себя довольно просто. Представители водного знака ненавидят, когда собеседник не понимает их с первого раза, задает уточняющие вопросы или просит повторить сказанное еще раз. Кроме того, всегда с иголочки одетый Скорпион с презрением относится к тем, кто выглядит неопрятно, неряшливо, а иногда и банально одет проще. Дело в том, что уроженцы этого знака - те еще эстеты.

Они искренне не понимают, как человек может махнуть рукой на свой внешний вид.

Козерог

Еще один знак зодиака, который предъявляет массу требований к облику собеседника - это Козерог. Для представителей земной стихии важно, чтобы человек выглядел пусть не на миллион долларов, но аккуратно и чисто.