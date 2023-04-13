Вечная вдова: вас ужаснет судьба мамы Лукашина из «Иронии судьбы»

Любовь Добржанская известна как талантливая актриса. Зрители следили за ней и на театральной сцене, и на экранах, а одной из самых ярких ее работ стала лирическая комедия «Ирония судьбы, или С легким паром!». Поклонники рукоплескали каждой роли артистки, но не догадывались, как трагично складывалась ее личная жизнь.

Дело в том, что Добржанская три раза становилась вдовой. В первый раз она вышла замуж в 19 лет за актера Ивана Червинского. Но уже спустя некоторое время власти забрали артиста из-за доноса. В тюрьме над ним активно издевались, он не выдержал пыток и покончил жизнь самоубийством.

Второй раз артистка вышла замуж уже в Москве. В театре она познакомилась с актером Осипом Шахетом и вышла за него замуж. Добржанская была уверена, что теперь проживет счастливую жизнь, но спустя несколько лет артист скончался от остановки сердца.

С трагедиями в личной жизни артистка пыталась справиться на сцене, а однажды познакомилась с преподавателем Виктором Кручининым. Между новыми знакомыми завязался роман, а впоследствии Любовь стала женой своего возлюбленного. Актриса не раз признавалась, насколько ей хорошо вместе с супругом и как она мечтает прожить с ним до самой смерти, но ее планам не суждено было сбыться. В 1974 году Кручинин скончался.

Смерть третьего мужа стала для нее сильным ударом. Как отмечали близкие, она очень изменилась и стала покорной и мягкой. Добржанская практически не играла, но не смогла отказать Эльдару Рязанову. А спустя несколько лет умерла в своей квартире от инфаркта на 75-м году жизни в полном одиночестве.