Вдвое больше мамы: как выглядит повзрослевшая дочь покойного Хита Леджера

Хит Леджер стал отцом в 2005 году. В то время артист встречался с Мишель Уильямс, которая спустя год родила дочь Матильду Роуз Леджер. Знаменитость души не чаял в своей наследнице, но не смог заняться ее воспитанием, так как в 2008 году он был найден мертвым в своей квартире.

После несчастного случая Мишель Уильямс решила защитить дочь от внимания посторонних. Она не показывала наследницу журналистам, старалась не рассказывать о ней в интервью и всячески оберегала от публики.

На редких снимках, которые удается сделать журналистам, видно, как сильно Матильда Роуз похожа одновременно и на мать, и на отца. При этом 17-летняя дочь артистов вдвое крупнее своей миниатюрной матери, что нередко шокирует поклонников.

Сегодня Мишель Уильямс продолжает держать жизнь наследницы в тайне. Известно, что она живет вместе со своей семьей, но любит гостить у родственников отца. Также артистка скрывает профессию, которую выбрала ее дочь, однако, как отметили внимательные фанаты, она еще не успела сняться ни в одном фильме или выйти на подиум, как нередко делают дети других знаменитостей.