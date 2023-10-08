Вдову Бодрова постоянно пугает собственный сын: увидите фото мальчика и все поймете

Сергея Бодрова-младшего не стало в 2002 году, всего через месяц после рождения сына. Вдова режиссера осталась с двумя детьми: кроме новорожденного Александра у нее на руках была четырехлетняя дочь Ольга. Сегодня наследнику звезды уже 21 год, но о его жизни известно совсем немного.

В отличие от сестры, которая уже строит свою актерскую карьеру, Саша решил не повторять путь отца. Он занимается музыкой и выпускает собственные треки. Тем не менее молодой человек невероятно напоминает Сергея Бодрова. В единственном интервью об этом рассказала его мать Ольга.

Вдова Бодрова, которая так и не вышла замуж после потери супруга, заявляла о невероятном и даже пугающем сходстве Александра с отцом. Мальчик пошел в Сергея не только внешностью, но и характером, даже повадками. Когда он начинает танцевать или петь, на его месте сразу видится покойный актер.