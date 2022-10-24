Вдовец с малолетним ребенком: что много лет скрывала культовая «донна Роза»

Александр Калягин настолько органично смотрелся в образе донны Розы в фильме «Здравствуйте, я ваша тетя!», что раз и навсегда покорил зрителей. В последний раз артист засветился на экранах 15 лет назад, но его до сих пор любят и помнят. И если творческие успехи актера хорошо знакомы его поклонникам, то о драме, разыгравшейся в его личной жизни, знают немногие.

Первой женой знаменитости стала его коллега по цеху Татьяна Корунова. Когда актрисе был 31 год, она скончалась от рака, оставив мужу четырехлетнюю дочь Ксению. После столь тяжелой утраты Калягин смог взять себя в руки. Актер дал себе одно крайне важное обещание.

«Поставлю Ксюшку на ноги, чего бы это ни стоило», — цитирует звезду экрана издание «Комсомольская правда ». Артист сдержал свое слово.

Сегодня наследница Калягина проживает в Нью-Йорке и воспитывает двоих детей, одного из которых взяла из детского дома. Добавим, что впоследствии артист женился еще раз — на актрисе Евгении Глушенко, подарившей ему сына Дениса.