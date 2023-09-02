Вдова Гайдая в 92 года ходит на каблуках: эта хитрость держит Гребешкову в тонусе

Главная героиня «Секса в большом городе» Кэрри Брэдшоу весь сериал прощеголяла на каблуках. Но даже персонажу Сары Джессики Паркер далеко до советской актрисы Нины Гребешковой.

Супруга Леонида Гайдая носит каблуки даже в свои 92 года. Ее не зря называют артисткой старой закалки: она всегда в отличной форме и держит себя с высоко поднятой головой. По словам Нины Павловны, она раньше и подумать не могла, что доживет до такого солидного возраста, да и еще и без обожаемого супруга. В чем же секрет долголетия Гребешковой?

Артистка признается, что никогда не обладала непомерными амбициями и не завидовала коллегам.

Нина Павловна просто наслаждалась жизнью, проводила время с любимыми и близкими. Это и помогло Гребешковой сохранить здоровье и трезвый рассудок до преклонных лет.

Нина Павловна известна в первую очередь яркими ролями в картинах Леонида Гайдая. Ее можно увидеть в комедиях «Не может быть!», «Бриллиантовая рука», «Спортлото-82».