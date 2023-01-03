Вдова Гайдая ответила всполошившей страну Варлей так, что никто не посмел спорить

Четыре года назад актриса Наталья Варлей представила собственную автобиографию «Канатоходка». В книге она раскрыла не только неудачные браки, но и то, как она из цирковой артистки превратилась в звезду советского кинематографа с легкой руки Леонида Гайдая. Поделилась Наталья и скандальными подробностями поведения режиссера. По ее словам, однажды после шумного застолья в ресторане он вызвался проводить ее до номера, а у его дверей попытался поцеловать. Варлей себя в обиду не дала и пресекла приставания. Более того, она утверждала, что супруга режиссера Нина Гребешкова видела их неловкий разговор и прошла мимо в свой номер, громко захлопнув дверь.

Откровениями коллеги вдова постановщика оказалась недовольна, как и многие поклонники Гайдая. Они удивились, почему Варлей ворошит прошлое, когда режиссера уже много лет нет в живых. А Гребешкова была даже резче в своих высказываниях.