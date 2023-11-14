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Вот что вдова Евстигнеева говорила о внебрачном сыне Янковского: вылитая копия актера

14 ноября 2023 17:30
Вот что вдова Евстигнеева говорила о внебрачном сыне Янковского: вылитая копия актера

Все дело в мести.

Уже довольно давно и назойливо в прессе блуждает слух о том, что у Ирины Цывиной есть сын от Олега Янковского, которого актерская пара скрывала от всех. Цывиной даже пришлось явиться на скандальное шоу, чтобы открыть публике правду.

Артистка утверждала, что общего ребенка у них с Янковским нет. А все грязные сплетни о бастарде — происки ее пасынка Благонравова-младшего. При жизни Цывина утверждала, молодой мужчина со злости и из мести делал все, чтобы втоптать ее реноме в грязь.

«Мало того что Александр Благонравов-младший пытается забрать у меня имущество, так он еще заказывает статьи в желтой прессе, пытаясь очернить мою репутацию. В них утверждается, что у меня якобы ребенок от Олега Янковского. А что это ему даст?» — высказазывалась женщина в шоу Андрея Малахова на федеральном телевидении.

Вот что вдова Евстигнеева говорила о внебрачном сыне Янковского: вылитая копия актера
Фото: Lev Sherstennikov, Russian Look/globallookpress.com, unsplash.com, кадр из телешоу «Прямой эфир» на канале Россия-1
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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