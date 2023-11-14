Вот что вдова Евстигнеева говорила о внебрачном сыне Янковского: вылитая копия актера

Уже довольно давно и назойливо в прессе блуждает слух о том, что у Ирины Цывиной есть сын от Олега Янковского, которого актерская пара скрывала от всех. Цывиной даже пришлось явиться на скандальное шоу, чтобы открыть публике правду.

Артистка утверждала, что общего ребенка у них с Янковским нет. А все грязные сплетни о бастарде — происки ее пасынка Благонравова-младшего. При жизни Цывина утверждала, молодой мужчина со злости и из мести делал все, чтобы втоптать ее реноме в грязь.