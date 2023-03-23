Вдова Бориса Грачевского живет в страхе: от ее откровений вам станет не по себе

После смерти Бориса Грачевского его жена Екатерина Белоцерковская долго приходила в себя и отказывалась от интервью с журналистами. Вдова нашла в себе силы оправиться после тяжелой утраты благодаря маленькому сыну Филиппу, появившемуся на свет за девять месяцев до кончины режиссера. Несмотря на то, что артистка нашла новый смысл жизни, ее участи не позавидуешь.

Белоцерковская вышла на связь с журналистами, с которыми поделилась такими откровениями, от которых становится не по себе. Актриса призналась, что поспешила переехать из загородного дома, в котором когда-то жила с любимым супругом. Причина такого решения вызовет оторопь у любого.

В беседе с изданием «Московский комсомолец » артистка призналась, что, находясь в том самом особняке, не может избавиться от чувства страха. По уверению знаменитости, в стенах дома она чувствует присутствие покойного мужа. «Ощущение, что Боря там ходит, такое жутковатое состояние», — подчеркнула вдова.