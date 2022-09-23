«Ватарды, курзал»: у загадочных слов из «Кавказской пленницы» есть «перевод»

Блестящее трио Труса, Балбеса и Бывалого украсило собой сразу несколько картин Леонида Гайдая и других режиссеров. Но уже к моменту съемок «Кавказской пленницы» между актерами начали копиться разногласия. Юрий Никулин не хотел повторять свою роль, считая, что становится заложником одного образа. К тому же и сценарий его не убедил: сюжет показался артисту довольно примитивным и несмешным.

Больших трудов стоило режиссеру уговорить на съемку строптивого Никулина. Поддался он лишь после обещания Леонида, который разрешил импровизации на площадке. Юрий и его коллеги по трио — Георгий Вицин и Евгений Моргунов — охотно шли на изменения в сценарии, добавляя собственные находки персонажам. Сюда относятся загадочные слова Труса «Бамбарбия, киргуду!» или реплика Бывалого «Ватарды, курзал».

Как рассказывал позже сам Никулин изданию «Комсомольская правда », Гайдай попросил их говорить что-то «по-кавказски», и они начали сами изобретать слова. Тот самый «курзал» Моргунов просто «сложил» из словосочетания курортный зал.